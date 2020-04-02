غادر مساء اليوم أول مصاب بفيروس ( كوفيد -19) في ولاية تيبازة المستشفى بعد 18 يوما من المكوث في الحجر الصحي بمستشفى 120 سرير تقزايت عبد القادر بتيبازة.

وكان "لونيس. ب " صاحب 29 عاما قد تماثل للشفاء منذ 4 أيام بعد أن أظهرت التحاليل التي أجريت على مرتين لعينات أخذت للمصاب خلوه من فيروس كورونا لتبين نتائج التحاليل الأخيرة على العينات التي أخذت له يوم 30 مارس وأرسلت إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة تعافيه نهائيا.

وكان الشاب لونيس ابن مدينة الدواودة أول شخص يصاب بفيروس كورونا بتيبازة، حيث تنقل لمستشفى 120 سرير بتيبازة طواعية ودون أن تظهر عليه أعراض الإصابة ليوضع تحت الحجر الصحي وذلك فور عودته من اسبانيا، وبينت التحاليل للعينات التي أخذت له في البداية إصابته بالفيروس، وبعد 18 من الحجر الصحي غادر المشفى مساء اليوم على أن يلتزم المعني بمواصلة الحجر الصحي بالمنزل.

وفي أول تعليق له بعد خروجه كتب لونيس على صفحته على الفايسبوك "أخيرا وبعد 18 يوم من العزلة انتهت قصتي وحكمت الأيام بطلاق لا رجوع فيه بيني وبين من أرعب أقوى أقوياء العالم" وتابع "انتهت قصتي مع الكوفيد 19 وخرجت من المستشفى الآن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شكرا لكل من وقف إلى جانبي و ساهم في رفع معنوياتي "ليختم بنصيحة " نصيحة اخ: إصابتك لن تغير من قدرك، الزم بيتك لتحفظ صحتك وتحمي عائلتك، وحتى ولو أصابك هذا الفيروس فتأكد أن أحسن دواء لهذا الداء هو أنت ومدى ثقتك لقدر الله فصبرا ولا خوف، إن الأعمار بيد الله، وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، فكن سندا لنفسك "، "احسنوا الظن بالله فهو أرحم الراحمين".