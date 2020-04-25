يعمل مخرج الأفلام واللاجئ السوري، حسان عقاد والفائز بجائزتي ”بافتا” و”إيمي” عام 2017، في وحدة النظافة في جناح فيروس كورونا بمستشفى شرقي لندن. وقال عقاد في مقابلة على تطبيق زووم، نقلتها وكالة ”رويترز”، ”إنني سعيد للغاية بما أقدمه من مساعدة.. إنه عمل مجهد، ومهمة شاقة بدنيا ونفسيا.. يصعب أن ترى مرضى يعانون خاصة وأنه لا يمكنهم رؤية أحبائهم بسبب الضوابط الصحية للعزل، تراهم على الأسرّة يتحدثون إلى أحبائهم ويبكون، من الصعب مشاهدة ذلك”. وأضاف، ”التجربة تستحق ما أقوم به”، حيث تمكنه من نقل قصة هذا الوباء والترويج للقضايا التي يهتم بها مثل تحسين معاملة المهاجرين واللاجئين وزيادة أجور العمال. وتابع قائلا: ”الآن ونحن نرى مهاجرين ولاجئين في الخط الأمامي، آمل أن يدفع ذلك الناس على المستوى الدولي إلى إجراء نقاش بشأن قيمة المهاجرين واللاجئين في مجتمعاتهم المستضيفة لهم”.