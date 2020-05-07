احتج، صباح اليوم الخميس، المستخدمون بالعيادة المتعددة الاختصاصات 8 ماي 45 بحي 11 ديسمبر ببلدية عنابة، إثر تأكد إصابة سكرتيرة بفيروس كورونا، مطالبين الجهات المسؤولة بالقيام بالتحاليل اللازمة.

وأضاف المستخدمون أنهم ظلوا، منذ إصابة الطبيبة بالعيادة قبل نحو أسبوع، يحتجون ويطالبون بأخذ الإجراءات اللازمة خوفا من تسجيل إصابات أخرى، خاصة أن العديد منهم يعملون بصفة مباشرة مع الطبيبة المصابة، حيث ثبت فيما بعد تأكد إصابة السكرتيرة التي كانت تعمل معها، وقد واصلوا احتجاجهم في انتظار أن تستجيب الوصاية لمطلبهم.