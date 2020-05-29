ارتفعت حصيلة الإصابات بالجائحة في الجزائر إلى 9131 إصابة، و638 وفاة، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن تم تسجيل 137 إصابة جديدة و8 وفيات، اليوم الجمعة، كما تم تسجيل 145 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5422 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9134 حالة, أي ما يمثل نسبة 20 حالة لكل 100 ألف نسمة, فيما بلغ إجمالي الوفيات 638 وفاة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 5422 حالة، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات تمنراست والمسيلة والبيض وميلة ووهران وسطيف و المدية و ورقلة.

وقال ذات المتحدث أن 66 بالمائة من الوفيات تمثل فئة الاشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق, مشيرا إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و18 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة.

وأضاف الدكتور فورار بأن ولايات الجزائر العاصمة ووهران والبليدة سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة خلال نفس الفترة.

وفيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 792 . 16 حالة وتشمل 675 . 7 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و117 . 9 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، في الوقت الذي يتواجد فيه 34 مريضا في العناية المركزة.