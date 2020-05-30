حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم السبت في بيان لها، مواقيت العمل إلى غاية 13 جوان المقبل، تبعا لتمديد تدابير الحجر المنزلي الجزئي المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 ومكافحته.

وأوضح البيان أنه و"إلى غاية يوم 13 جوان 2020 تكون أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا".

ويتعلق الأمر بكل من "باتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسيدي بلعباس وقسنطينة وعنابة والمدية وبرج بوعريريج ووهران وتيبازة وعين الدفلى".

وبالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا وكذا في ولاية سعيدة فتكون مواقيت العمل من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء، مثلما يشير إليه المصدر ذاته.

ومن جهة أخرى، حددت مواقيت العمل "من الساعة السابعة ونصف صباحا إلى الساعة الثالثة مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار تمنراست اليزي، تندوف، بشار، ورقة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي".

وتلفت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أن "المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي وكذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة لتنقل أثناء ساعات الحجر يبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية، المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول".