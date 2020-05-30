تم مساء اليوم السبت تزكية أبو الفضل بعجي أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني، "الأفلان" بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب المجتمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالعاصمة.

وسبق لأبو الفضل بعجي, وهو محامي, أن تقلد عدة مسؤوليات في الحزب، من بينها عضو في المكتب السياسي.

كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على لائحة سياسية تقضي بتأجيل المؤتمر الـ 11 للحزب، الذي كان مقررا في شهر أفريل المنصرم, الى تاريخ سيحدد لاحقا.

للإشارة، فإن حزب جبهة التحرير الوطني كان يسير من طرف الأمين العام بالنيابة, علي صديقي, وهذا منذ شهر سبتمبر 2019, تاريخ استقالة الأمين العام الأسبق محمد جميعي الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بتهمة "اتلاف مستندات قضائية والتهديد".