نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مصادر داخل "أوبك+" أن المنظمة بالإضافة الى وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط الحالي، والبالغ نحو 10 ملايين برميل يوميا، لشهر أو شهرين إضافيين.

وقالت هذه المصادر إن "أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا، وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين".

وحسب الاتفاق السابق تقوم دول مجموعة "أوبك+" بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أفريل 2022.

ويفترض أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية واتفاق خفض الإنتاج.