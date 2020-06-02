دعا المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل طارق بلعريبي شركات الانجاز في صيغة عدل على ضرورة احترام معايير الجودة ونوعية في انجاز السكنات والسهر على سير الأشغال دون توقف مع الالتزام بتسليم المشاريع المكتملة في أجالها ودون أدنى نقائص قصد التعجيل في تسليمهم لأصحابها.

وشدد طارق بلعريبي على ضرورة التنسيق بين شركات الانجاز ومكاتب الدراسات ومدراء المشاريع ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لضمان السير الحسن للمشاريع.