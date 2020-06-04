أعلن محمد بقاط بركاني، عضو في اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد19، عن تقديم خطة لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، لرفع الحجر الصحي.

وأوضح بركاني في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن خطة رفع الحجر التي تم وضعها تختلف من منطقة لأخرى حسب عدد حالات الإصابة المسجلة فيها على مدار مدة من الزمن.

وأضاف البروفيسور بقاط بركاني، أن رفع الحجر لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية ضد الوباء، مشيرا إلى أن الساكنة التي لا تأخذ بالإجراءات لن يرفع الحجر فيها.