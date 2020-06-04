انتفض، صباح أمس، العشرات من مكتتبي عدل 2 الموجهين لموقعي 1462 و 1500 مسكن بعين المالحة في العاصمة ، أمام مقر وكالة "عدل" منددين بالتأخر الكبير في وتيرة الاشغال .

وخلال الوقفة الاحتجاجية، رفع المكتتبون جملة من المطالب أهمها تسليمهم مفاتيح سكناتهم في اقرب وقت ممكن خاصة وأنهم استلموا قرارات التخصيص منذ سنة .

وفي هذا خصوص، أكد المستفيدون بموقع 1462 مسكن بعين المالحة في حديثهم مع "الخبر" أن سبب تأخر توزيع السكنات يعود الى عدم انطلاق مشروع جدار دعم الجبل المقابل للسكنات والذي من المفترض أن يتراوح طوله حوالي 700 م وارتفاعه الى حوالي 10 أمتار، مشيرين إلى ان هذا الجدار لم يشرع في انجازه بعد ولم يتم حتى اختيار الشركة المكلفة بالمشروع، بالإضافة إلى التأخر الكبير في الأشغال داخل العمارات ، سيما وان العمارتين الأخيرتين لم تنجزا بعد.

وطالب هؤلاء بالإسراع في أشغال التهيئة الخارجية، حيث أنجز نصف جدران الدعم داخل الموقع فقط وثم الشروع في تركيب قنوات الصرف الصحي للعمارات الاولى فقط، في حين بقيت باقي أشغال التهيئة من غاز وكهرباء ومياه الربط تراوح مكانها، ناهيك عن الاسراع في انجاز المرافق والمؤسسات التربوية (ابتدائية، متوسطة..) التابعة للمشروع .

من جهتهم، اشتكى المستفيدون من موقع 1500 مسكن بعين المالحة، من التأخر الكبير والتماطل من المقاول (الشركة المصرية المقاولون العرب) فيما تبقى من أشغال التي بقي منها سوى 315 مسكن أي 8 عمارات فقط.

وأكد المتحدثون أنهم استلموا شهادات التخصيص في شهر ماي 2019 ،وهو ما يمثل 70 بالمائة من تقدم الأشغال ، إلا انه مرت سنة كاملة ولم يستكمل المشروع، مضيفين ، أن الأشغال توقفت عدة مرات لأسباب مالية وتقنية .

وطالب المحتجون بضرورة تسليمهم مفاتيح شققهم وإسكانهم في أقرب وقت وقبل الدخول الاجتماعي 2020-2021 ، سيما وان اغلب العائلات تعاني من مصاريف الكراء او ضيق السكن وآخرون يعيشون عند أقاربهم في حين ان اغلب العزاب ينتظرون استلام سكناتهم لاستكمال نصف دينهم .