أفادت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها اليوم الخميس انها قامت بتعزيز الإجراءات الوقائية المتبعة ضد انتشار وباء كورونا خاصة مع العودة التدريجية للنشاط على مستوى مديريتها .

وجاء في بيان للمجمع البترولي والغازي العمومي على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "حرصا منها للمحافظة على صحة عمالها و في اطار العودة التدريجية للنشاط على مستوى مديرياتها، قامت سوناطراك بتعزيز الاجراءات

الوقائية المتبعة ضد انتشار وباء كوفيد-19".

و أوضح ذات المصدر ان هذا التعزيز كان من خلال "تعميم الحملات التحسيسية والتوعوية ضد وباء كوفيد-19 لصالح موظفيها"

وكانت المديرية العامة للشركة الوطنية للمحروقات قد اكدت في الأيام القليلة الماضية أن الاستئناف الكامل للعمل لموظفيها سيتم وفق توجيهات السلطات العمومية العليا و التدابير المتخذة داخليا في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على أن "المسؤولين عن الأنشطة والهياكل قد كلفوا بإعلام موظفيهم بهذا الاستئناف التدريجي وفق ا لمخطط تعده هياكلهم الإدارية".

وتمت الاشارة في ذات المذكرة إلى انه سيتم كذلك إعلام المستخدمين حول استئناف النشاط طبقا لمخطط كل هيكل .