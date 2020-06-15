تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، إذ عادت الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الزيادة في الصين واليابان والولايات المتحدة مما أثار المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بما يعادل 3.4 بالمائة إلى 37.41 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.75 دولار أو 4.8 بالمائة إلى 34.51 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسواق المالية بشكل عام اليوم وسط تقارير عن سلسلة جديدة من الإصابات بالمرض في العاصمة الصينية بكين مما أطفأ شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتراجع الخامان القياسيان نحو ثمانية بالمائة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي منذ أفريل مع عودة حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة للزيادة.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ إن لجنة مراقبة تقودها أوبك ستجتمع يوم الخميس لمناقشة كميات الخفض القياسية الحالية في الإنتاج والتأكد من أن الدول التزمت بحصتها من عمليات الخفض لكن لن يُتخذ أي قرار جديد خلال هذه الاجتماع.

وتخفض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو عشرة بالمائة من الطلب قبل الجائحة واتفقت في بداية الشهر الجاري على تمديد الخفض لمدة شهر حتى نهاية جوان وجويلية.