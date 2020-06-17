اكتشف علماء المركز الطبي بجامعة أمستردام الهولندية، أجساما مضادة جديدة لدى المتعافين من "كوفيد-19"، أقوى من التي اكتشفت لدى المرضى الذين أصيبوا سابقا بفيروسات كورونا.

وتفيد صحيفة NL Times ، استنادا إلى الأطباء، بأن الخبراء اكتشفوا بروتينين يمكن أن يساعدا في ابتكار دواء واعد لعلاج "كوفيد-19". وتقول الدكتورة ماريت فان غيلس، "هذه الأجسام المضادة، أقوى بمئة مرة من الأجسام المضادة التي اكتشفت سابقا".

وتضيف، بما أن هذه الأجسام المضادة أقوى، فهذا يعني أننا نحتاج كمية أقل منها لعلاج المرضى بفعالية، بالإضافة إلى أن إنتاج الدواء المبني على أساسها سيكون أقل كلفة.

وتقول، "لقد اختبرنا هذه الأجسام المضادة على دم المرضى المصابين بكورونا وعزلنا أقوى الخيارات".

وتضيف الدكتورة، ستكون الخطوة التالية إثبات أن هذه الأجسام المضادة آمنة ويمكن استخدامها. بالطبع هذه الاختبارات ستجرى على الحيوانات المخبرية، فإذا كانت نتائجها جيدة، ستختبر على البشر في مطلع السنة المقبلة، وبعد ذلك فقط سيبدأ إنتاجها على نطاق واسع.

ويستمر الباحثون في اختبار دماء المرضى الذين تعافوا من "كوفيد-19" على أمل إيجاد أقوى الأجسام المضادة للمرض، وعلى ضوء ذلك ابتكار "كوكتيل" من الأجسام المضادة بمثابة لقاح مفعوله قصير المدى للوقاية من فيروس كورونا.