وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركة توتال الفرنسية، اتفاقية تجديد شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث (03) سنوات أخرى.

وحسب بيان للشركة، فان هذه الاتفاقية ستسمح بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال الجزائري بما يصل إلى 2 مليون طن سنويا وسيتم التسليم بمحطة الغاز الطبيعي المسال في فوس كافاو. وشدد الجانبان على أهمية هذا الاتفاق، الذي يعتبر كجزء من تاريخ التعاون الطويل بين سوناطراك وتوتال.

وأضاف البيان أنه تعليقًا على هذه الاتفاقية، قال توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك "بهذه الإتفاقية تؤكد سوناطراك مكانتها كشريك موثوق به، يحترم التزاماته التعاقدية ويتمتع بمصداقية اكيدة في سوق الطاقة الدولية ".