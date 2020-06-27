كشف الطاقم الطبي العامل بالمستشفى المرجعي الإخوة ساعد قرمش بسكيكدة، عن استقبال 27 شخصا مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من بينهم منتخب نقل زوال اليوم، إلى المستشفى وقد تزامن هذا مع ظهور نتائج التحاليل لـ21 حالة مؤكدة، حسب الطاقم الطبي.

هذه الوضعية دفعت بالطاقم الطبي إلى دق ناقوس الخطر من الإصابات المسجلة بالجملة، مند رفع الحجر عن ولاية سكيكدة ، حيث لوحظ تهاون كبير من قبل المواطن فيما يخص التقيد بشروط الوقاية من الفيروس، وخاصة على مستوى الأسواق والمحلات ووسائل النقل الحضري، حسب بعض أطباء علم الأوبئة، وقد سبق لمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن ناشدت المواطنين عبر بيان لها من أجل الالتزام بشروط الحجر الصحي .

وأصبح الوضع ينذر بالخطر، حيث استقبل المستشفى المرجعي بين الجمعة ونهار اليوم السبت 27 حالة من بينها منتخب، حسب ما أفادنا به الطاقم الطبي الذي يتوقع تسجيل حالات أخرى في ظل غياب التقيد بشروط الوقاية والحجر الصحي واستعمال الكمامة.

من جهة أخرى علمت "الخبر" من مصادر مؤكدة أن مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، ستعقد صباح غدا الأحد، اجتماعا لدراسة الوضع الذي آلت إليه ولاية سكيكدة، من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث أصبحت الإصابات تسجل بالعشرات وحصيلة الجمعة والسبت لدليل على ذلك.

يحدث هذا رغم المبادرات التحسيسية التي تقوم بها البعض من المصالح على غرار الشرطة الحماية المدنية الكشافة الإسلامية لكن هذه العمليات لم يجد من يصغى لها من المواطنين إلا فئة قليلة ، من جهة أخرى حتى عمليات التعقيم غابت بعد الحملة التي سجلت في بداية ظهور الفيروس الذي ازداد خطره نتيجة غياب التقيد بقواعد الحجر الصحي والنظافة.