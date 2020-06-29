أكدت وزارة البريد والمواصلات، اليوم الإثنين، أن الأولوية في عمليات السحب على مستوى المكاتب البريدية ستكون للمواطنين، فيما ستؤجل عمليات سحب الأموال للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات بريدية جارية.

وجاء في بيان للوزارة "تلبية لاحتياجات المواطنين من السيولة النقدية على مستوى مكاتب البريد في ظل جائحة كوفيد 19، وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، تقرر تعليق عمليات سحب الأموال من المكاتب البريدية للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات بريدية جارية.

وحسب نفس البيان فإن هذا الإجراء الاستثنائي يهدف إلى تسهيل عمليات سحب الأجور والإعانات والمعاشات من طرف المواطنين على مستوى الشبكة البريدية.

وأضاف البيان "غير أنه يمكن للأشخاص المعنويين الاستفادة من وسائل الدفع الكتابية المتاحة، بواسطة استعمال الصكوك المُصادّق عليها أو التحويلات من حساب إلى حساب أو تقديم صك بريدي للتحصيل من خلال نظام المقاصة الالكترونية مع المنظومة المصرفية".

ويشتكي زبائن بريد الجزائر منذ أيام من غياب السيولة النقدية في العديد من مكاتب البريد على المستوى الوطني، ما شكل طوابير كبيرة للمواطنين الراغبين في سحب أموالهم وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.