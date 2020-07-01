سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 365 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعني تحطيم الرقم القياسي الذي سجل أمس والمقدر بـ336 إصابة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 14272.

كما أعلن نفس المتحدث عن تسجيل 8 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 920 وفاة.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الشفاء حاجز 10 آلاف، وبلغ اليوم 10040 حالة تعافي بعد تسجيل 143 حالة في آخر 24 ساعة.

من جهة أخرى، كشف الدكتور فورار عن تواجد 48 مريضا في العناية المركزة.