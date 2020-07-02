حمل العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارين موقعين من طرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يتضمن إحداث مستشفيين عسكريين بكل من ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة.

وتضمن القرار الأول المؤرخ في 30 مارس 2020 إحداث مستشفى الأم والطفل للجيش بإقليم ولاية الجزائر، يسيره ضابط عميد أول ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية.

وحسب نفس القرار فيضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه، كما يمكن أن تخول صفــة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفــاع الوطني والوزيرين المكّلفين بالصحة والتعليم العالي.

أما القرار الثاني المؤرخ كذلك في 20 مارس 2020 فيتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي للبليدة، حيث تخضع مهام المستشفى وتنظيمه إلى الأحكام التنظيمية المطبقة على المستشفيات العسكرية.

كما يمكن أن تخول صفـة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفــاع الوطني والوزيرين المكّلفين بالصحة والتعليم العالي.