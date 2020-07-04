شرع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى ولاية الجزائر يقوم خلالها بإعطاء إشارة انطلاق عدة مشاريع وتوزيع وحدات سكنية.

وفي أول محطة من هذه الزيارة، سيشرف جراد على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 600 سكن من ضمن 145 14 سكن مبرمج لفائدة مكتتبي وكالة ترقية وتحسين السكن (عدل) بولاية الجزائر.

وسيستمع الوزير الأول بعين المكان إلى عرض حول مشاريع قطاع السكن بالجزائر العاصمة وآخر يخص تأثيرات فيروس كورونا على وتيرة انجاز مختلف المشاريع السكنية بالولاية.

وببلدية بابا احسن (غرب العاصمة)، سيشرف جراد على تسليم 1000 وحدة سكنية بصيغة "عدل" ضمن برنامج يضم 900 7 وحدة.