انتقل إلى رحمة الله الحاج عمر العشعاشي عن عمر يناهز 96 سنة، صبيحة اليوم، وهو أحد كبار ومناضلي الحركة الوطنية وحزب الشعب الجزائري بتلمسان والرفيق الوفي للراحل مصالي الحاج في مختلف محطات نضاله. وفاء تجسد في احتفاظه ببطاقة الانخراط في صفوف الحزب سنة 1947.

وكان الفقيد المولود سنة 1924 بمثابة الذاكرة الحية لمسار المصاليين بعاصمة الزيانيين، ومثقفا وباحثا في تاريخ تلمسان. فتح منزله لأنصار الحركة الوطنية الذين كانوا يقصدون المدينة كل ليلة 3 جوان للمبيت واللقاء والتحضير للترحم على روح مصالي الحاج بمقبرة الشيخ السنوسي في تلمسان.