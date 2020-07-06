عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 6.7 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتشير معطيات الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (+5.9بالمائة) و ( +51.7بالمائة).

كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.

وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3.3 بالمائة عاد أساسا إلى انخفاض قدر بـ 3.9 بالمائة في فرع "النفط الخام والغاز الطبيعي" وانخفاض بنسبة 11.9 بالمائة في فرع "تمييع الغاز الطبيعي".

وسجل فرع المناجم والمحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 4.8 بالمائة ولوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع "استخراج حجر الصلصال و الرمل" (- 1.7 بالمائة) واستخراج الملح (-10.7 بالمائة) ومعدن الفوسفات (-25.1 بالمائة).

وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والتعدين و الميكانيك و الكهرباء والإلكترونيك بنسبة 38.2 بالمائة جراء "انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 بالمائة) و صناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-39.5 بالمائة) وإنتاج وتحويل المعادن غير الحديدية (-51.8 بالمائة).

وسجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-11.5 بالمائة) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-12.8 بالمائة) و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء (-7.4 بالمائة) و صناعة الزجاج (-13 بالمائة).

من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة 5.11 بالمائة، كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، سيما منها، صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-23.6) وصناعة الطلاء (-18.8 بالمائة) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (- 9 بالمائة).

كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينًا سلبيًا بنسبة (-14.6 بالمائة) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-38.9 بالمائة). فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 23.3 بالمائة.

كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع، سيما صناعة الأثاث (-36.1 بالمائة) والنجارة العامة (-11.7 بالمائة).

أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 20.4 بالمائة ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-18.1 بالمائة) والسلع الاستهلاكية (-25.1 بالمائة).