أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في رده على سؤال لـ"الخبر" حول توقيت فتح وحدة الكشف عن كوفيد-19 بولاية الجلفة، أن هذا المشروع سيدخل حيز الخدمة خلال الأسبوع القادم ليستدرك ويقول في آخر شهر جويلية، مضيفا الوزارة تسعى من أجل فتح فرع كامل لمعهد باستور خلال الأشهر القادمة.

وأضاف الوزير خلال توقفه بولاية الجلفة بعد أن قطع زيارته لولاية الأغواط بطلب من والي الجلفة أنه سيعود إلى هذه الولاية في زيارة لأكثر من يوم، مؤكدا في سياق كلمته التي ألقاها أمام عدد من إطارات الوزارة والقطاع بالجلفة ومنتخبين محليين ووطنيين أننا نعيش أزمة فعلا وأن الوباء لا زال موجودا بل زاد حدة في الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدا أن الكثير من الولايات تعاني، حيث ذكر ولايتي بسكرة والوادي.

وعن الفيديوهات التي تداولتها مختلف الوسائط والتي تحمل واقعا مؤلما ومأسويا، قال الوزير أنه لا يعلم إن كانت جديدة أم قديمة ؟ مؤكدا أننا كلنا في خدمة المواطنين ومسؤولون عن صحته وسلامته وأن الأطقم الطبية واعون بذلك.