أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان عبد الرحمان بن بوزيد، بأن الوضعية الوبائية للإصابة بفيروس كورونا كوفيد19 هي اليوم في تحسن مستمر مقارنة بما كان عليه الحال في الأيام الماضية.

وأوضح وزير الصحة لدى زيارته اليوم لولاية الوادي، ودون إعطاء أي أرقام، بأن "الوضعية الوبائية للإصابة بفيروس كورنا كوفيد19 لا تدعو للقلق وقد تحسنت الوضعية الوبائية بشكل عام مقارنة بالأيام الماضية".

ورغم هذا التحسن الملحوظ، -كما قال-، فإن وزارته سطرت إستراتيجية صحية جديدة متماشية مع الوضع الوبائي الراهن والمستقبلي أيضا. وتتمثل الإستراتيجية -حسبه- في "إنشاء مخبر فحص وتحاليل مخصص لفيروس كورونا في كل ولاية من ولايات الوطن. وكذلك تكوين أطباء في مرض كورنا كوفيد".

وأشار عبد الرحمان بن بوزيد إلى استنفار جميع المرافق الصحية الاستعجالية والأسرة في المستشفيات، والتي صارت موجهة لاستقبال وعلاج المصابين بوباء كورونا.

وقبل عقده جلسة عمل مغلقة مع مسؤولي القطاع، كان الوزير قد تفقد خلال جولته القصيرة والتي وصفها بـ"التضامنية وغير التفتيشية" مستشفى بن عمر الجيلالي المخصص لاستقبال المصابين بوباء كورونا، ومصلحة حديثي الولادة بمؤسسة الأم والطفل، ومركز مكافحة السرطان الذي يجري فيه الفحص بالسكانير للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. كما تلقى عرضا عن المشاكل المطروحة من طرف بعض فعاليات المجتمع المدني منها قدم المستشفى المركزي الوحيد في الولاية ونقص الأسرة والتجهيزات، ونقص عمال الصحة وغيرها من المشاكل.

كما كشف الوزير الصحة، أن العديد من المخابر الخاصة وقفت إلى جانب الدولة والمريض في إنجاز التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا. وقال الوزير، أن المخابر الخاصة ساهمت في ربح الوقت والجهد، مضيفا أنه سيتم مكافأة كل المخابر التي وقفت مع الدولة في هذه الازمة.