سجلت الجزائر 469 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الأربعاء.

وكانت الجزائر قد سجلت أعلى حصيلة يومية منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد أمس الثلاثاء بـ475 إصابة ما جعل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة يتجاوز 17 ألف حالة بعد أن بلغ 17348.

كما أعلن نفس المسؤول عن تسجيل 10 وفيات جديدة، رفعت العدد الإجمالي إلى 978 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 12329 بعد تسجيل 235 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 52 مريضا في العناية المركزة.