سجلت الجزائر رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار.

وأعلن نفس المسؤول عن تسجيل 554 حالة جديدة، اليوم الاربعاء، مقابل 527 أمس الثلاثاء، وهو أعلى عدد للحالات اليومية منذ بداية انتشار الكوفيد-19 في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20770 حالة مؤكدة.

كما كشف المتحدث عن تسجيل 12 وفاة و441 حالة شفاء في آخر 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1040 وفاة وحالات التعافي إلى 14792 حالة.

في نفس السياق يتواجد 56 مريضا في العناية المركزة حسب البروفيسور فورار.