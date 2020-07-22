هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة الشرطة الجزائرية اليوم الاربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 58 لتأسيسها الموافقة لـ 22 جويلية من كل سنة، وذلك في رسالة وجهها إلى المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة.

وتقدم الفريق شنقريحة بتهانيه إلى المدير العام للأمن الوطني ومن خلاله إلى كافة أفراد ومستخدمي الشرطة بالمناسبة، التي اعتبر أن الاحتفال بها "عرفان للوطن وبتضحيات رجال ونساء الجهاز الذين وهبوا أنفسهم في سبيل أداء واجبهم بكل صدق وتفان حفاظا على أمن الوطن والمواطن وحماية ممتلكاته", متمنيا لهم "موفور الصحة والعافية ولبلدنا العزيز دوام الرقي والازدهار في كنف السلم والاستقرار".

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه من "محاسن الصدف أن يأتي هذا العيد بعد أسابيع قليلة من استرجاع رفات أبطالنا الأشاوس, شهداء المقومات الشعبية", مشيدا بدور جهاز الشرطة في هذا الانجاز التاريخي.

واستطرد قائلا : "هذه العملية الناجحة بكل المقاييس والتي ساهمت فيها الشرطة بكل فعالية واحترافية والتي من خلالها أنوه بمستوى التطور الكبير الذي حققته الشرطة الجزائرية بفضل نوعية التكوين الذي أصبح يلقن لأفراد جهاز الشرطة في هذه الأعوام الأخيرة بفضل مجهودات وتضحيات رجالها ونسائها, ومقدرا تقديرا عاليا جهودهم وإنجازاتهم الدؤوبة في سبيل خدمة المواطن والحفاظ على أمنه وممتلكاته".

وأعرب الفريق شنقريحة عن أمله في أن يديم الله أفراح عناصر الشرطة".