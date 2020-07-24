أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الجمعة، بيانا، حول أداء صلاة عيد الأضحى ووقت ذبح الأضحية.

وأوضحت اللجنة في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بخصوص صلاة عيد الأضحى المبارك، فإنها تؤدى في البيوت بدون خطبة، جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى، بعد نحو نصف ساعة من شروق الشمس مع مراعاة الاختلاف في التوقيت بين مختلف مناطق الوطن.

وأضاف المصدر أن الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، مع ضرورة التقيد بكل الإجراءات الوقائية المطلوبة.