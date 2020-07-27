ذكرت مصادر لبنانية وصهيونية، أن "حزب الله" اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف جيش الإحتلال في منطقة مزارع شعبا الحدودية.

ونقلت وكالة "رويترز"عن "مصادر لبنانية مطلعة" أن "حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الصهيوني في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع فلسطين المحتلة".

وذكرت أن "حزب الله أطلق صاروخا موجها على آلية الاحتلال"، موضحة أن "العملية جاءت ردا على هجوم صهيوني قتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي".

من جانبها، ذكرت قناة "كان" العبرية" أن جماعة "حزب الله" أطلقت صاروخا من نوع "كورنيت" تجاه مركبة عسكرية على الحدود مع لبنان.

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية، فيما أعلن الجيش الاحتلال عن وقوع "حادث أمني".

وتشهد المنطقة توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة التي استهدفت يوم 20 جويلية موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.