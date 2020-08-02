أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح فوري لتحقيقات لرفع اللثمام عن بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة وأثرت سلبا على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "أمر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني".

وأضاف "ويشمل هذا التحقيق الفوري الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكة لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق".