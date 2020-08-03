بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 31972 حالة، منها 507 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ79 إصابة، تليها بسكرة بـ57 إصابة ووهران بـ49 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3289 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2575 حالة) ثم البليدة (2513 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3289 (+79)

سطيف: 2575 (+17)

البليدة: 2513 (+25)

وهران: 2429 (+49)

قسنطينة 1094 (+3)

باتنة: 1056 (+3)

ورقلة: 1016 (+0)

تيبازة: 931 (+14)

بجاية: 909 (+48)

الوادي: 875 (+0)

الجلفة: 864 (+1)

بسكرة: 832 (+57)

المسيلة: 707 (+18)

البويرة: 704 (+20)

تلمسان: 696 (+16)

تيارت: 695 (+0)

المدية: 564 (+11)

الأغواط: 548 (+11)

بومرداس: 546 (+7)

تيزي وزو: 536 (+0)

عنابة: 536 (+0)

عين الدفلى: 527 (+5)

تبسة: 514 (+11)

خنشلة: 512 (+6)

أم البواقي: 507 (+15)

أدرار: 479 (+18)

عين تموشنت: 451 (+23)

مستغانم: 437 (+13)

برج بوعريريج: 374 (+4)

قالمة: 348 (+2)

غرداية: 345 (+0)

معـسكر: 314 (+0)

سيدي بلعباس: 311 (+2)

تيسمسيلت: 304 (+1)

سكيكدة: 300 (+4)

بشار: 296 (+1)

جيجل: 295 (+10)

ميلة: 289 (+2)

سوق أهراس: 241 (+6)

نعامة: 216 (+0)

البيض: 212 (+0)

تمنراست: 178 (+0)

الطارف: 146 (+4)

غليزان: 125 (+0)

الشلف: 107 (+0)

تندوف: 89 (+1)

إليزي: 82 (+0)

سعيدة: 58 (+0)