كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء وزير المناجم محمد عرقاب للتوجه إلى مدينة عين أزال (ولاية سطيف) لمتابعة عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة، ولتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم، حسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية.

وكان حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة (الشعبة الحمراء) بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال (50 كم جنوب سطيف) مسبوقا بانفجار قد وقع صباح اليوم حيث توفي إثره عاملان وأصيب ثالث حسب مصالح الحماية المدنية.

و أوضحت مصالح الحماية أن عملية البحث متواصلة حاليا تحت الأنقاض تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية وحضور والي الولاية للتأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق.