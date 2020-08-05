تلقت سلطة ضبط السمعي البصري احتجاجا من الزاوية التيجانية الكبرى بعين ماضي بولاية الاغواط تتأسف فيه على الكيفية التي بث بها التلفزيون العمومي خبر وفاة السيد أحمد التيجاني أنياس و كذا طريقة تداوله من قبل بعض القنوات الأخرى التي اعتبرت هذا الأخير الخليفة العام للطريقة التيجانية و أن والده المرحوم الشيخ إبراهيم أنياس هو مؤسسها.

وأوضح بيان لسلطة ضبط السمعي البصري مساء أمس الثلاثاء إن الزاوية التيجانية الكبرى تؤكد بأن "منصب الخليفة العام للطريقة التيجانية دون أي تخصيص هو لقب الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم و شيخ جميع الزوايا وهو منصب ومرتبة روحية يختص بها أحفاد الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية وهو حاليا السيد علي بلعرابي التيجاني الذي ينحدر من نسل الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية والذي أوصى بأن يكون موطن ذريته من بعده الجزائر.

وأشارت إلى أن "المرحوم أحمد التيجاني أنياس هو أحد خلفاء الطريقة التيجانية في ربوع دولة السنغال ومعروف بخدماته الجليلة في نشر الإسلام والمنافحة على قيم التسامح و الوسطية كما هو الحال بالنسبة لوالده المرحوم الشيخ إبراهيم أنياس". وأعربت الزاوية التيجانية الكبرى وفق بيان سلطة ضبط السمعي البصري عن "أسفها للارتجالية في تناول مثل هذه المواضيع ذات الأهمية البالغة وفي هذه الظروف الإقليمية و الوطنية الخاصة سيما أن الخبر تم بثه عبر قناة عمومية وطنية".

كما أعربت الزاوية عن " امتعاضها الشديد وادانتها البالغة أمام هذه الأخبار غير مسؤولة التي تضر بالمرجعية الوطنية وبمكتسباتها التي أسس لها عبر العصور رجال هذا الوطن المفدى "، حسب بيان سلطة ضبط السمعي البصري. وأضاف البيان أن الخلافة العامة للطريقة التيجانية اعتبرت الأخطاء التي تسللت إلى الخبر "إنزلاقا خطيرا في الوقت الحساس الذي كثرت فيه المؤامرات لضرب الإصلاحات التي تقوم بها الدولة الجزائرية والتي لا نشك في اعتزازها بالطريقة التيجانية وإيلائها دائما الرعاية الخاصة والعناية البالغة كونها فاعل أساسي في المجال الروحي والثقافي و الاجتماعي لوطننا الغالي الجزائر و في العالم أجمع". وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري "ضرورة التحري والتحقق في نشر اخبار تتعلق بمسائل ذات بعد روحي و اجتماعي و ثقافي ذات أهمية بالغة بالنسبة للوطن".