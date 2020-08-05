أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إثر مكالمة هاتفية أجراها ظهر اليوم الأربعاء مع أخيه الرئيس ميشال عون بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان انه "تنفيذا لهذا الأمر، تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت على النحو التالي:

طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين و رجال الحماية المدنية.

طائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية.

طائرة محملة بالمواد الغذائية.

طائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها...

كما ستُبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار، يضيف البيان.