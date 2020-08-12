تم تحويل المحبوس علي حداد الذي يقضي عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في قضايا ذات الصلة بالفساد من سجن الحراش (الجزائر العاصمة) الى سجن تازولت (باتنة)، حسب ما علم اليوم الاربعاء من مصدر قضائي .

و اضاف المصدر انه تم ايضا تحويل المحبوس محيي الدين طحكوت المحكوم عليه بـ16 سنة سجنا نافذا في قضايا مماثلة الى المؤسسة العقابية لبابار (ولاية خنشلة).

وتأتي اجراءات التحويل عقب الحكمين القضائيين الاخيرين الصادرين عن محكمة سيدي امحمد خلال شهر جويلية الماضي.