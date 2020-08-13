بلغت قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم حوالي 70 مليار دج (7 آلاف مليار سنتيم)، حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع، شاهر بولخراص.

وكشف بولخراص في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على معاهدات تخص إدماج أربعة فروع تابعة لمجمع سونلغاز في الشركة الأم في خطوة أولى لإعادة هيكلتها، أن قيمة مستحقات فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم وصلت إلى 70 مليار دج فيما بلغت في ذات الفترة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دج.

واوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ان ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز و الكهرباء يعود إلى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنجو منها الجزائر.

و ذكر في ذات الاطار أن سونلغاز جمدت قرارات قطع التيار الكهربائي والغاز خلال فترة الوباء وذلك لخدمة المواطن إلى أن يتم الخروج من هذه المحنة مؤكدا أنه بعد انتهاء الوباء سوف تسهر سونلغاز على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها.