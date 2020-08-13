تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على عقود إدماج وتكتل أربع شركات فرعية تابعة لمجمع سونلغاز لإلحاقها بالشركة الأم وذلك بهدف مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية والصحية.



ويتعلق الأمر بكل من شركة المراجعة و الاستشارات القانونية (CASEG) ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز (CREDEG) و شركة طب العمل (SMT) و الشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال (Sat-Info).



كما تم في ذات اليوم التوقيع على اتفاقيات إطار لتحويل موظفي هذه الشركات إلى الشركة الأم.



و في كلمة له بمناسبة مراسم توقيع هذه العقود بحضور رؤساء المدراء العامين لهذه الشركات، أكد الرئيس المدير العام شاهر بولخراص أن عمليات الادماج و التكتل التي قامت بها سونلغاز اليوم الخميس لتقليص من عدد فروعها ستتبع بعمليات أخرى مماثلة.



و أبرز خلال هذه المناسبة التي حضرها الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية أنه سيتم تقليص المناهج و تعديل الاجراءات لتسهيل عمليات الادماج المستقبلية و كذا تقصير المهل الزمنية، مضيفا في ذات السياق ان عمليات إدماج المؤسسات الخدماتية ستنطلق قريبا.



و أوضح انه بعد عشريتين من التنظيم الفرعي الذي انتهجته سونلغاز أصبح محتما عليها اعادة النظر في تنظيمها بسبب ندرة الموارد المالية الناجمة عن الانخفاض الحاد في اسعار النفط في السوق الدولية.



و طمأن في سياق متصل الموظفين التابعين لفروع الشركة المعنية بالإدماج و التكتل بأن مكاسبهم الاجتماعية و المهنية ستظل محفوظة مؤكدا ان الانتقال هو مجرد تحويل داخلي بسيط و أن مستقبلهم أصبح أكثر أمانا.