كشف مجمع سوناطراك، في بيان له، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية "وينترشال ديا Dea Wintershall " من أجل دراسة إمكانيات التعاون في مجالات التنقيب عن المحروقات وتطويرها وإنتاجها في الجزائر وعلى الصعيد الدولي.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، فإن المذكرة تهدف أساسا إلى تعزيز الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة "وينترشال ديا" للبحث عن فرص تعاون جديدة. للتذكير فإن شركة "وينترشال ديا" تنشط في الجزائر منذ عام 2002 كشريك لسوناطراك، في تطوير مشروع رڨان شمال، وهذا منذ دخوله حيز الإنتاج في عام 2017.