تجري شركة واتساب اختبارا لعدد من المزايا الجديدة لتطبيقها الشهير للمراسلة، وتعمل على إجراء تعديلات للتخلص من بعض نقاط الضعف، من الوضع المظلم إلى الملصقات المتحركة، ولكن ما الذي سيحدث بعد ذلك؟



ذكر موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo)، المتخصص في اختبارات أحدث الإصدارات التجريبية؛ أن واتساب تختبر عدة ميزات ربما سيراها المستخدم قريبا.



إدارة تخزين أسهل



يواجه مستخدمو واتساب مشاكل عند امتلاء أجهزتهم بالدردشات والصور، ولكن يبدو أن الأمور ستصبح أكثر قابلية للإدارة مع لوحة تحكم جديدة مخصصة لإدارة مقدار المساحة التي يشغلها التطبيق والملفات المرتبطة به على جهازك.



وستتيح لك لوحة المعلومات الجديدة معرفة السعة التخزينية المستخدمة حاليا ومقدار السعة التخزينية المجانية، كما ستقوم أيضا بتحديد الملفات الكبيرة، كما سيكون من الممكن أيضا معرفة مقدار المساحة المستخدمة في كل دردشة.



البحث عن ملصق



تُعد الملصقات في واتساب طريقة ممتعة لإضفاء الحيوية على المحادثات الخاصة بك، ورغم أنه يمكنك اختيار ترشيحها حسب الموضوع فقد يكون من الصعب أحيانًا العثور على واحدة تحدد النغمة الصحيحة تماما.



وتقوم واتساب باختبار أداة بحث خاصة بالملصقات، سهلة الاستخدام، وقد يستغرق ظهورها بعض الوقت لأنها ستتضمن إضافة كلمات رئيسية قابلة للبحث إلى كل ملصق متاح حاليا للتنزيل.



المحادثات الملونة



يعمل المطورون على ميزة جديدة ستسمح لك بتعيين خلفية مخصصة لكل محادثة، حيث سيساعد ذلك مثلا على عدم إرسال رسالة لوالديك بدل أصدقائك.



