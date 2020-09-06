وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، رسالة للمترشحين لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط، والبكالوريا.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، في الرسالة "تمنياتي بالنجاح لبناتي وأبنائي من المترشحات والمترشحين لنيل شهادتيّ المتوسط والبكالوريا، طالباً منكن ومنكم العزيمة في احترام إجراءات الوقاية من أجل ظروف صحية مواتية لامتحاناتكم،كما أتوجه بالشكر الجزيل للمؤطرين التربويين المجندين لإنجاح الإمتحانات المصيرية، وفقكم الله وسدّد خطاكم".