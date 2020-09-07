وقعت هزة أرضية قوتها 4. 3 درجات على مقياس ريشتر اليوم الإثنين بولاية المسيلة حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء .

و أوضح البيان أن الهزة وقعت على الساعة الثالثة ودقيقتين (02: 03 ) صباحا و حدد مركزها على بعد 15 كلم جنوب شرق خوبانة (ولاية المسيلة).

وكانت هزة أرضية أولى سجلت على الساعة الثانية و31 دقيقة صباحا (31:02) وبلغت قوتها 9. 3 درجات على مقياس ريشتر اليوم الإثنين بنفس المنطقة وحدد مركزها على بعد 13 كلم جنوب شرق خوبانة بولاية المسيلة.