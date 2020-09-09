ألقت مصالح الأمن لوهران، ليلة أمس، القبض على أكثر من سبعين شخصا من بينهم ثلاثين امرأة، كانوا يقيمون حفلة في ملهى فندق الشيراطون.

فبعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن حول استئناف الملهى لنشاطه، خلافا للإجراءات الوقائية من وباء كورونا، داهمت الشرطة، الفندق ليلا، وكان الأعوان مجهزين بكاميرات لتسجيل الوقائع، ودخلوا الملهى الليلي المتواجد فيه، ليقوموا بتوقيف جميع من كانوا فيه. واقتيدوا إلى مقر الشرطة، وبعد سماعهم، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أطلق سراحهم جميعا، وأمر باتخاذ إجراءات مخالفة إجراءات الحجر الصحي ضدهم. في انتظار القرار الخاص بمسيري الفندق الذي أقيم فيه الحفل الليلي.

وكانت نفس المصالح الأمنية قد أوقفت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 20 شخصا من بينهم امرأتين ومحام، في شقة في حي المقري، اشتكى الجيران من صخبهم. واقتيد الموقوفون إلى مقر الشرطة على أساس "تنظيم حفل زفاف مثلي"، بعد أن تم ضبط عدد من الذكور منهم يرتدون ألبسة أعراس نسوية.

وبعد تقديمهم أمام القضاء يوم أمس تقرر محاكمتهم في إطار إجراءات المثول الفوري نهار اليوم الأربعاء.