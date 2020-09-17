سجلت الجزائر العاصمة أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخير من بين الولايات الـ 8 التي سجلت أكثر من 10 حالات، من بينها باتنة، وبجاية، والبليدة وعنابة وغيرها.

فيما سجلت 40 ولاية أقل من 09 حالات منها 19 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات كما يلي:

- الجزائر: 5402 (+38)

- البليدة: 3964 (+19)

- وهران: 3808 '+ 11)

- سطيف: 3158 (+10)

- بجاية: 1733 (+23)

- باتنة: 1729 (+24)

- قسنطينة 1614 (+3)

- عنابة: 1410 (+17)

- تيبازة: 1344 (+5)

- المسيلة: 1269 (+ 7)

- بسكرة: 1252 (+0)

- تلمسان: 1252 (+ 17)

- ورقلة: 1248 (+3)

- البويرة: 1240 (+ 2)

- الجلفة: 1184 (+4)

- الوادي: 1100 (+2)

- تيزي وزو: 1085 (+1)

- بومرداس: 962 (+0)

- تيارت: 943 (+4)

- جيجل: 905 (+ 5)

- تبسة: 900 (+ 9)

- المدية: 769 (+ 7)

- عين الدفلى: 768 (+0)

- مستغانم: 732 (+4)

- أم البواقي: 702 (+4)

- الأغواط: 695 (+0)

- عين تموشنت: 671 (+0)

- سكيكدة: 667 (+ 1)

- أدرار: 633 (+ 0)

- خنشلة: 585 (+ 1)

- قالمة: 513 (+1)

- غرداية: 437 (+ 0)

- برج بوعريريج: 420 (+0)

- تيسمسيلت: 424 (+ 0)

- سيدي بلعباس: 417 (+0)

- ميلة: 405 (+0)

- سوق أهراس: 397 (+1)

- بشار: 348 (+0)

- معـسكر: 329 (+ 2)

- النعامة: 263 (+ 0)

- الطارف: 246 (+ 0)

- البيض: 232 (+ 0)

- الشلف: 216 (+ 0)

- غليزان: 206 (+ 0)

- تندوف: 204 (+1)

- تمنراست: 198 (+ 0)

- إليزي: 134 (+ 0)

- سعيدة: 72 (+ 0)