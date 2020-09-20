شرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم موفدا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم الأحد في زيارة عمل إلى باماكو سيجري خلالها سلسلة من المحادثات حول الوضع السائد في هذا البلد، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان :"موفدا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الأحد بباماكو في إطار زيارة عمل"، مضيفا أن هذه الزيارة "الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر تندرج في إطار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر ومالي".

وأضاف البيان أن " بوقدوم سيجري سلسلة من المحادثات مع العديد من المسؤولين الماليين والدوليين حول الوضع في مالي".