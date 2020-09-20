قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، بتوجيه اعذارا ثانيا للشركة الصينية" SARL CEDY"، المشرفة على أشغال إنجاز 2000 وحدة سكنية بالقنطرة، الكائنة ببلدية سيدي عمار في ولاية عنابة .

وحسب بيان الوكالة المنشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، طالبت الوكالة الشركة الصينية SARL CEDY بضرورة القيام بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، و تعزيز ورشة البناء بالموارد المادّية والبشرية، و كذا تسريع أعمال البناء و تهيئة جميع الوسائل وفقا للبنود المنصوص عليها في الصفقة .