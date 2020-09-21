كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سهرة البارحة، عن تعيينه لرستم فاضلي محافظا جديدا لبنك الجزائر.

و قال الرئيس تبون، خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية "لقد أمضيت نهاية الأسبوع الماضي المرسوم المتعلق بتعيين السيد رستم فاضلي محافظا لبنك الجزائر".

و كان رستم فاضلي يشغل لحد الآن منصب نائب محافظ البنك المركزي.

يذكر أن منصب محافظ بنك الجزائر بقي شاغرا منذ تقلد المحافظ السابق، أيمن بن عبد الرحمان، حقيبة وزارة المالية في جوان المنصرم.