أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن إعداد ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الاطفال داخل الوطن وتفادي تحويل المرضى إلى الخارج.



وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بالخبراء الذين ستسند لهم هذه المهمة، عن “استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للفرق المتخصصة، سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الاستعانة بالخبرة الاجنبية لتطوير هذا النشاط ونقل المعارف والتكنولوجيا مع ضمان التكوين لتقليص تحويل المرضى إلى الخارج”.



وتطرق السيد بن بوزيد بالمناسبة الى بعض الاختصاصات الطبية المعقدة التي لازالت تستدعي تحويل المرضى من بينها اعوجاج العمود الفقري لدى الاطفال، مذكرا بتكليف مصلحتين بكل من المؤسسة الاستشفائية الجامعية للدويرة (غرب العاصمة) والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في التأهيل الحركي للشاطئ الازرق للقيام بهذه المهمة.



ومن بين الامراض الاخرى التي لازالت تتكفل بها المستشفيات الاوروبية، أشار ذات المسؤول الى التشوهات الخلقية للقلب لدى الاطفال، من خلال التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهذه المستشفيات.