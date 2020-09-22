تم تسجيل 191 إصابة جديدة و 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر:5.568 (+44)

البليدة : 4.064 (+30)

وهران: 3.880 (+12)

سطيف : 3.187 (+3)

بجاية : 1.791 (+20)

باتنة : 1.779 (+10)

قسنطينة : 1.630 (+3)

عنابة : 1.436 (0)

تيبازة : 1.376 (+8)

المسيلة : 1.288 (+2)

البويرة : 1.287 (+4)

تلمسان : 1.287 (+5)

بسكرة : 1.263 (+2)

ورقلة : 1.254 (+1)

الجلفة : 1.191 (+3)

تيزي وزو : 1.162 (0)

الوادي : 1.103 (0)

بومرداس : 1.025 (+5)

جيجل : 961 (+9)

تيارت : 943 (0)

تبسة : 926 (+4)

المدية : 776 (+1)

عين الدفلى : 774 (+2)

مستغانم : 746 (+6)

أم البواقي : 715 (+1)

الأغواط : 695 (0)

سكيكدة : 681 (+2)

عين تموشنت : 677 (+4)

أدرار : 635 (0)

خنشلة : 591 (1)

قالمة : 519 (+3)

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 429 (1)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 417 (0)

ميلة : 410 (1)

سوق أهراس : 406 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر :331 (0)

نعامة : 263 (0)

الطارف : 259 (2)

البيض : 232 (0)

الشلف : 227 (1)

غليزان : 210 (+1)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)