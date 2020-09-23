أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (صافكس) مساء يوم الثلاثاء عن تأجيل المعرض الوطني الأول للمنتجات الفلاحية والمنتجات الزراعية- الغذائية الذي كان مقررا تنظيمه من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة وذلك "لأسباب تنظيمية".

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم الإعلان عن التاريخ الجديد لتنظيم المعرض "في وقت لاحق".

وكان منتظرا أن يشارك في هذه التظاهرة نحو 180 عارض من مختلف ولايات الوطن.