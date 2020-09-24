دعا عضو من جمعية أبناء المجاهدين لولاية تيزي وزو، اليوم، خلال تدخله في لقاء جمع بدار الثقافة مولود عمري بتيزي وزو نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى زيارة ميدانية إلى تيزي وزو للإطلاع على الواقع التنموي بالولاية.

وحسب مستشار رئيس الجمهورية في الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء، الـ 25 له بممثلي الحركة الجمعوية على المستوى الوطني، فإن المجتمع المدني في الجزائر الجديدة تنتظره مهام كبيرة بصفته كشريك و مرافق لمؤسسات الدولة في تسير شؤون المجتمع و مراقبة تطوره.

وأضاف "نسعى لتجسيد في الأرض الواقع الديمقراطية التشاركية التي كانت بالأمس مجرد شعار".

اللقاء سمح لممثلي الحركة الجمعوية لولاية تيزي وزو بطرح انشغالاتهم و توجيه الدعوة لتكثيف تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسمح لهم بمقابلة السلطات.