سجلت 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 102 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كما يلي :

الجزائر : 5.675 (22)

البليدة : 4.101 (5)

وهران : 3.932 (12)

سطيف : 3.222 (9)

باتنة : 1.841 (15)

بجاية : 1.821 (9)

قسنطينة : 1.651 (7)

عنابة : 1.467 (8)

تيبازة : 1.393 (6)

تلمسان : 1.323 (12)

المسيلة : 1.305 (2)

البويرة : 1.294 (2)

بسكرة : 1.271 (2)

ورقلة : 1.260 (2)

تيزي وزو : 1.212 (13)

الجلفة : 1.193 (0)

الوادي : 1.103 (0)

بومرداس : 1.043 (0)

جيجل : 1.016 (11)

تيارت : 947 (0)

تبسة : 944 (5)

المدية : 781 (2)

عين الدفلى :774 (0)

مستغانم : 753 (0)

أم البواقي : 723 (0)

الأغواط : 695 (0)

سكيكدة : 688 (2)

عين تموشنت : 679 (0)

أدرار : 640 (0)

خنشلة : 592 (0)

قالمة 522 : (0)

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 429 (0)

سوق أهراس : 425 (6)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 417 (0)

ميلة : 416 (1)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 331 (0)

الطارف : 276 (7)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 234 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 210 (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)